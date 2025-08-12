Bessent diz ter esperança de que Miran seja confirmado no cargo do Fed até reunião de setembro

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta terça-feira que tem esperança de que o Senado confirme Stephen Miran, atual presidente do Conselho de Consultores Econômicos, para preencher uma vaga temporária na Diretoria do Federal Reserve antes de sua próxima reunião em setembro.

Bessent disse à Fox Business que o presidente Donald Trump está fazendo uma ampla busca por outra indicação permanente para a diretoria do Fed, que será aberta em janeiro, e estava mantendo a mente aberta. Ele até considerou a possibilidade de nomear a ex-chair do Fed Janet Yellen, disse ele.

"Não é uma questão ideológica. É uma questão econômica, o que é melhor para o povo norte-americano, o que é melhor para a economia", disse Bessent.