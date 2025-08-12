BTG Pactual está confiante em ROE de 24% ou mais em 2025; ação dispara para máxima

SÃO PAULO (Reuters) - O BTG Pactual está confiante em alcançar um retorno sobre o patrimônio de 24% ou acima neste ano, afirmou o presidente-executivo do maior banco de investimentos da América Latina, Roberto Sallouti, nesta terça-feira.

"Estamos confortáveis em sinalizar que, para este ano, esperamos entregar algo em torno de 24% ou mais. Naturalmente, se continuarmos apresentando um bom desempenho nas diferentes frentes de negócio, com os bons fundamentos que vimos neste trimestre, provavelmente superaremos essa marca", afirmou.

"Ainda assim, vamos manter uma abordagem conservadora nas projeções, ajustando-as apenas de forma incremental. Por enquanto, preferimos não nos comprometer com níveis acima dos 24% para este ano", reforçou, ao comentar o resultado do segundo trimestre em teleconferência com analistas.