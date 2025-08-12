BTG Pactual tem alta de 42% no lucro líquido do 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O banco BTG Pactual divulgou nesta terça-feira lucro líquido ajustado de R$4,18 bilhões no segundo trimestre, um aumento de 42% em relação ao ano anterior.

Analistas consultados pela LSEG esperavam um resultado final de R$3,63 bilhões para o período.

A receita total foi de R$8,29 bilhões, um aumento de 38,5% em relação ao ano anterior, disse o BTG no balanço, superando também a previsão de R$7,32 bilhões dos analistas consultados pela LSEG.