CEO da Natura cita evidências de alta probabilidade de venda da Avon Internacional em 12 meses

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente-executivo da Natura, João Paulo Ferreira, afirmou nesta terça-feira que os trabalhos para separação ou venda da Avon International e a Avon América Central e República Dominicana (CARD) avançaram de forma significativa nos últimos meses.

"Nossos auditores ratificaram a classificação desses ativos como mantidos para venda dadas as evidências de alta probabilidade de uma conclusão desses processos em até 12 meses", afirmou o executivo, em teleconferência com analistas sobre o balanço do segundo trimestre divulgado na véspera.

A Natura informou na terça-feira que a Avon International e a Avon América Central e República Dominicana (CARD) foram reclassificadas como ativos mantidos para venda no segundo trimestre. Em 2024, eram citadas como operações descontinuadas.