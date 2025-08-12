Circle supera estimativa para receita em primeiro balanço desde IPO

As stablecoins, tokens digitais lastreados em ativos de baixo risco como títulos do Tesouro ou dólar norte-americano, vêm atraindo a atenção dos investidores, especialmente após a aprovação, no mês passado, da regulação denominada Genius Act.

Esse impulso tem beneficiado empresas como a Circle, emissora da USDC -- a segunda maior stablecoin em valor de mercado, atrás apenas da Tether.

Após "nosso IPO e o Genius Act, estamos vendo uma aceleração no interesse, com grandes instituições se aproximando", afirmou o diretor financeiro da Circle, Jeremy Fox-Geen, em entrevista.

A quantidade de USDC em circulação cresceu 90% até 30 de junho, em comparação com um ano antes. A Circle prevê que isso cresça a uma taxa composta anual de 40% ao longo dos anos.

A receita da empresa, somada à renda obtida com reservas, cresceu 53% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando US$658 milhões, graças a um salto nos juros recebidos sobre o caixa e aos investimentos de curto prazo que lastreiam as stablecoins USDC. A receita com assinaturas e serviços também subiu, segundo a Circle.

Analistas esperavam uma receita de US$644,7 milhões, segundo estimativas compiladas pela LSEG.