Confiança do investidor alemão cai mais do que esperado em agosto, diz instituto

"Os especialistas do mercado financeiro estão decepcionados com o acordo comercial anunciado entre a UE e os EUA", disse o presidente do ZEW, Achim Wambach.

Os EUA fecharam um acordo comercial com a União Europeia no mês passado, impondo uma tarifa de importação de 15% sobre a maioria dos produtos da UE.

O declínio também se deve ao fraco desempenho da economia alemã no segundo trimestre, disse Wambach.

A economia da Alemanha contraiu-se 0,1% no segundo trimestre, com a desaceleração da demanda dos Estados Unidos após meses de fortes compras em antecipação às tarifas norte-americanas.

A avaliação da pesquisa sobre a situação econômica atual também se deteriorou significativamente, com o indicador caindo para menos 68,6 pontos, de menos 59,5 pontos no mês anterior.