Dólar à vista fecha em baixa de 1,06%, a R$5,3864 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista fechou em forte baixa ante o real nesta terça-feira, na esteira das perdas da moeda norte-americana no exterior, depois que dados de inflação moderados nos Estados Unidos solidificaram as apostas de que o Federal Reserve cortará a taxa de juros a partir de setembro.

O dólar à vista fechou em baixa de 1,06%, a R$5,3864, alcançando a menor cotação desde 14 de junho de 2024, quando havia atingido R$5,3812.

Às 17h03, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,95%, a R$5,416 na venda.