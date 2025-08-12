Dólar recua após dados de inflação dos EUA consolidarem apostas de corte de juros pelo Fed

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,42%, a R$5,445 na venda.

O governo dos EUA informou mais cedo que os preços ao consumidor no país subiram 0,2% em julho na base mensal, abaixo da alta de 0,3% registrada no mês anterior e em linha com a projeção de economistas em pesquisa da Reuters.

Em 12 meses, o índice de inflação chegou a 2,7%, mesmo patamar de junho e ligeiramente abaixo da alta de 2,8% esperada na pesquisa da Reuters.

O resultado consolidou as expectativas de que, após dados de emprego fracos para julho, as autoridades do banco central dos EUA poderão retomar os cortes de juros já a partir de seu próximo encontro, em setembro.

Operadores projetam quase 90% de chance de uma redução de 0,25 ponto percentual na taxa em setembro, de acordo com dados da LSEG, com outro corte da mesma magnitude totalmente precificado para dezembro.

Com a taxa de juros caindo nos EUA, o dólar se torna menos atrativo para investidores estrangeiros, o que fomenta o apetite por moedas mais arriscadas, como o real e seus pares emergentes.