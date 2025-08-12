Equipe comercial dos EUA se reunirá com autoridades chinesas nos próximos dois ou três meses, diz Bessent

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades comerciais dos EUA se reunirão novamente com suas contrapartes chinesas nos próximos dois ou três meses para discutir o futuro da relação econômica entre os dois países, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, nesta terça-feira, um dia depois que o governo Trump estendeu uma pausa nas tarifas norte-americanas mais altas sobre as importações chinesas por mais 90 dias.

Em uma entrevista no programa "Kudlow" da Fox Business Network, Bessent disse que os EUA precisarão ver "meses, se não trimestres, se não um ano" de progresso nos fluxos de fentanil antes de considerar a redução das tarifas sobre a China.

(Reportagem de Andrea Shalal em Washington)