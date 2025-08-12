EUA e China prorrogam trégua tarifária por 90 dias e evitam aumento das tarifas

O Ministério do Comércio da China emitiu nesta terça-feira uma pausa paralela nas tarifas extras, adiando também por 90 dias a inclusão de empresas norte-americanas que haviam sido alvo de restrições comerciais e de investimentos em abril.

"Os Estados Unidos continuam a manter discussões com a RPC para tratar da falta de reciprocidade comercial em nosso relacionamento econômico e das preocupações resultantes com a segurança nacional e econômica", apontou o decreto de Trump, usando a sigla para a República Popular da China.

A trégua tarifária entre Pequim e Washington estava prevista para expirar nesta terça-feira. A prorrogação até o início de novembro dá um tempo crucial para o aumento sazonal de importações para a temporada de Natal, incluindo eletrônicos, vestuário e brinquedos com tarifas mais baixas.

O novo decreto impede que as tarifas dos EUA sobre os produtos chineses cheguem a 145%, enquanto as tarifas chinesas sobre os produtos norte-americanos estavam previstas para atingir 125% - taxas que teriam resultado em um embargo comercial virtual entre os dois países.

O acordo mantém em vigor - pelo menos por enquanto - uma tarifa de 30% sobre as importações chinesas, com as taxas chinesas sobre as importações dos EUA em 10%.

Trump disse à CNBC na semana passada que os EUA e a China estavam chegando muito perto de um acordo comercial e que ele se encontraria com Xi antes do final do ano se um acordo fosse fechado.