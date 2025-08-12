Ex-presidente do Fed de St. Louis diz que conversou com Bessent sobre cargo de chair do Fed

Bullard sinalizou seu próprio apoio a juros mais baixos, dizendo à CNBC em uma entrevista que as tarifas não causarão inflação, mas parecem estar desacelerando a economia neste ano, e prevendo que o Fed concordará com essa opinião e reduzirá os juros em um ponto percentual ao longo do próximo ano, a partir de setembro.

Ele também disse que não seria "dogmático" em relação à política monetária e observou que está entre aqueles que pressionaram por juros mais altos quando a inflação estava subindo muito em 2022 e 2023.

"Aceitarei o cargo se o prepararmos para o sucesso: se pudermos proteger o valor do dólar... isso nos proporcionará juros mais baixos ao longo do tempo; se buscarmos uma inflação baixa e estável, (e) respeitarmos a independência da instituição nos termos da Lei do Federal Reserve", disse Bullard à CNBC.

"Temos que preparar isso para o sucesso, não para o fracasso. Se você quiser que alguém assuma o cargo e fracasse, chame outra pessoa; e eu realmente acho que qualquer pessoa dessa lista insistiria nisso antes de aceitar esse cargo."

(Reportagem de Ann Saphir)