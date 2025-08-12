Guerra comercial de Trump: veja prazos de tarifas e principais eventos a seguir

(Reuters) - As reviravoltas nas políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agitaram os mercados financeiros globais. Processos judiciais motivados pelas tarifas e as afirmações de Trump de que buscará acordos comerciais bilaterais fazem aumentar as incertezas.

Na semana passada, Trump disse que os EUA imporiam uma tarifa de cerca de 100% sobre as importações de semicondutores, isentando as empresas que fabricam nos EUA ou que se comprometeram a fazê-lo.

Sua ordem para impor tarifas "recíprocas" de 10% a 41% sobre produtos de 69 parceiros comerciais entrou em vigor em 7 de agosto, levando os EUA a terem a mais alta taxa média de importação em um século.