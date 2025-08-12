Ibovespa avança em meio a balanços e dados de inflação; Sabesp e BTG lideram ganhos

"No conjunto, o dado confirma um cenário favorável para a inflação corrente, ainda que com o atenuante do nível elevado nos serviços", disse a economista-chefe da SulAmérica Investimentos, Natalie Victal.

"O resultado contribui para sustentar o clima mais positivo nas expectativas."

DESTAQUES

- SABESP ON disparava 8,59%, na esteira do resultado da maior empresa de saneamento da América Latina no segundo trimestre, com lucro líquido ajustado de R$1,96 bilhão, impulsionado em parte por melhorias operacionais geradas no contexto da privatização da empresa. Tal performance representou um avanço de cerca de 64% sobre o desempenho de um ano antes, quando a companhia ainda estava sob administração pelo governo do Estado de São Paulo. O Ebitda ajustado foi de R$3,62 bilhões, crescimento de 21,5% e acima dos R$3,15 bilhões esperados, em média, por analistas, segundo dados compilados pela LSEG.

- BTG PACTUAL UNIT saltava 7,55%, após reportar lucro líquido ajustado de R$4,18 bilhões no segundo trimestre, um aumento de 42% em relação ao ano anterior, em desempenho acima das previsões do mercado. A rentabilidade medida pelo ROAE do maior banco de investimentos da América Latina alcançou 27,1%, de 23,2% no primeiro trimestre e 22,5% um ano antes. No setor, ITAÚ PN subia 1,02%, BRADESCO PN avançava 1,82% SANTANDER BRASIL UNIT ganhava 2,21% e BANCO DO BRASIL ON valorizava-se 2,04%. Apenas BB ainda não divulgou o balanço, previsto para a quinta-feira.

- LOCALIZA ON avançava 3,3%, em meio à repercussão do balanço da empresa de aluguel de veículos e gestão de frotas no segundo trimestre, que mostrou lucro líquido ajustado consolidado de R$768 milhões, revertendo o prejuízo de R$570 milhões um ano antes. O Ebitda somou R$3,29 bilhões no trimestre encerrado em junho, aumento de 40,1% ano a ano e contra expectativa média de analistas de R$3,33 bilhões.