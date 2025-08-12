Ibovespa fecha em alta com BTG e Sabesp em destaque em meio a balanços e dados de inflação

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira, com BTG Pactual e Sabesp disparando e renovando máximas históricas após resultados robustos no segundo trimestre, em mais uma sessão com a temporada de balanços sob os holofotes, embora dados de inflação no Brasil e Estados Unidos também tenham repercutido no pregão.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,66%, a 137.878,56 pontos, maior patamar em cerca de um mês, conforme dados preliminares. No melhor momento do dia, marcou 138.414,25 pontos. No pior, registrou 135.629,09 pontos.