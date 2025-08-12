Indicado de Trump chama independência do Fed de "fundamental", mas se recusa a entrar em detalhes--CNBC

(Reuters) - O indicado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a diretoria do Federal Reserve disse nesta terça-feira que a independência do banco central dos EUA é "de suma importância", mas se recusou a dar mais detalhes, citando seu processo de aprovação no Senado.

"Sempre deixei claro que a independência do Fed é de suma importância", disse à CNBC Stephen Miran, que atualmente preside o Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca e que, no ano passado, argumentou pelo aumento do controle presidencial sobre a diretoria do Fed.

"Mas... eu tenho a indicação para o Senado e realmente não posso falar sobre isso e me antecipar ao processo do Senado."