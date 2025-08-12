IPCA registra 1ª queda do preço do café em um ano e meio

SÃO PAULO (Reuters) - Os preços do café caíram 1,01% em julho, a primeira queda mensal em um ano e meio, de acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), após o produto ter sido um dos vilões da inflação em boa parte do período, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira.

A redução dos preços do café no varejo vem após uma queda nas cotações pagas aos produtores após a colheita da safra de 2025, que está em sua fase final no Brasil.

No ano, o índice do café ainda registra uma alta de 41,46%, enquanto em 12 meses o produto registra avanço de 70,51%.