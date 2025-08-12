Queda de alimentos acelera e IPCA sobe menos que o esperado em julho apesar de energia elétrica

Os dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram que a taxa acumulada em 12 meses passou a subir 5,23%, de 5,35% em junho, contra expectativa de 5,33%.

Ainda que essa tenha sido a taxa mais baixa desde fevereiro (+5,06%) nessa base de comparação, a inflação permanece acima da meta contínua -- 3,0% medida pelo IPCA, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

No final de julho, o Banco Central decidiu interromper o ciclo de alta nos juros básicos ao manter a Selic em 15% ao ano, ressaltando que antecipa a manutenção da taxa nesse patamar por período "bastante prolongado".

Para isso, o BC citou expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho.

Pesam ainda sobre o cenário as incertezas relacionadas à tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O BC apontou que a política tarifária dos EUA torna o cenário mais incerto e adverso para o Brasil, ressaltando que sua atuação focará nos mecanismos de transmissão do ambiente externo sobre a inflação local.

Na segunda-feira, o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, chamou atenção para uma visão crescente entre economistas de que a alíquota elevada impõe risco de desaceleração da atividade no Brasil.