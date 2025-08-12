Itaúsa pode ampliar investimento em portfólio atual a partir de 2027, diz presidente

Como em trimestres passados, Setubal citou que a Itaúsa gostaria de investir na cadeia do agronegócio, que movimenta 25% do PIB, mas onde a holding não tem presença direta. Para isso, ponderou, precisa de retorno na faixa dos 20% por causa do atual nível de juros da economia.

Além disso, o investimento não pode "trazer para nossos resultados tanta volatilidade dos preços de commodities", disse o executivo.

No atual ambiente de juros, a Itaúsa vai manter estratégia de alongamento de dívida, de olho em esticar os vencimentos para a década de 2030, disse Setubal, acrescentando que não vê necessidade para a holding fazer amortizações diante da proximidade das mudanças tributárias de 2027.

As ações da holding exibiam alta de 1,65% às 12h34, cotadas a R$11,10, enquanto o Ibovespa mostrava ganho de 1,8%.

Setubal comentou que o conselho de administração da Itaúsa vai discutir "mais para o final do ano" eventual bonificação aos acionistas, mas isso depende de votações no Congresso neste semestre que podem impactar a política de incorporação de reservas de lucro.

Questionado sobre empresas específicas do portfólio da Itaúsa, Setubal afirmou que a holding não pretende desinvestir da distribuidora de gás de cozinha Copa Energia, apesar do anúncio da Petrobras de que pretende retornar ao setor.