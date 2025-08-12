Juros futuros recuam após dados de inflação moderados nos EUA

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,36%, ante 13,402% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,5%, ante 13,521%.

O destaque da sessão foi o relatório de inflação ao consumidor dos EUA, que mostrou que os preços tiveram uma alta de 0,2% em julho em relação ao mês anterior, em linha com o projetado por analistas em pesquisa da Reuters e abaixo do ganho de 0,3% em junho. Em 12 meses, o índice se manteve em 2,7%.

Agentes financeiros avaliaram que os números da inflação mostraram impacto ainda limitado das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre os preços. Os dados, somados a números fracos para o emprego em julho divulgados anteriormente, consolidaram as apostas de que o banco central dos EUA terá espaço para cortar os juros já no seu próximo encontro, em setembro, segundo dados da LSEG, com mais uma redução precificada para dezembro.

"O relatório era altamente aguardado pelos investidores e veio em linha com as expectativas, mostrando que o fato de não ter surpresas negativas em relação à inflação mantém as apostas de cortes de juros pelos investidores", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

O rendimento do Treasury de dois anos -- que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo -- tinha queda de 2 pontos-base, a 3,731%.

No Brasil, a avaliação era de que, com os potenciais cortes de juros pelo Fed, o Banco Central também deve ter mais espaço para reduzir a taxa Selic à frente, o que provocava as quedas nas taxas de juros futuras de prazo mais curto.