Lula e Xi discutem Brics e oportunidades bilaterais em telefonema

Em entrevista à Reuters na última quarta-feira, Lula afirmou que, como presidente do Brics até o final deste ano, falaria com vários presidentes sobre o tema. Ao ser perguntado se estaria havendo uma articulação entre os países do Brics, respondeu: "Ainda não tem, mas vai ter."

Desde então o presidente brasileiro falou com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e recebeu um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Xi chamou o Brics de uma plataforma fundamental para a construção de consenso no Sul Global e disse que a China está pronta para trabalhar com o Brasil para dar exemplo de unidade e autossuficiência entre as principais nações do Sul Global, informou a mídia estatal chinesa Xinhua.

O comércio agrícola tem destaque nas relações entre a China e o Brasil.

A China, maior importador de soja do mundo, obtém a maior parte da commodity do Brasil e, recentemente, várias empresas brasileiras de café entraram no mercado chinês depois que o setor foi atingido por tarifas pesadas dos Estados Unidos.

Na semana passada, a China também demonstrou apoio ao Brasil na resistência ao "comportamento intimidador" de impor tarifas excessivas, sem citar o nome dos EUA.