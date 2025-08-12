Mercados acionários de China e Hong Kong registram ganhos após prorrogação de trégua comercial

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,5%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,52%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,25%.

"Isso não é uma surpresa para os mercados financeiros. Os investidores já presumiam que o prazo seria prorrogado", disse Zhiwei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management.

A negociação comercial levará meses e os investidores mudaram seu foco para a cúpula entre os EUA e a Rússia, acrescentou ele.

Os mercados chineses têm apresentado tendência de alta nas últimas semanas, já que os investidores precificaram sinais positivos de uma série de negociações comerciais entre os EUA e a China, que se concentraram em reduzir as tarifas dos níveis de três dígitos.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 2,15%, a 42.718 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,25%, a 24.969 pontos.