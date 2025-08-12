MRV&Co tem prejuízo ajustado de R$774,7 mi no 2º tri puxado por Resia nos EUA

A Resia, que está em processo de reestruturação, teve um prejuízo líquido ajustado de R$886,9 milhões nos três meses encerrados em junho, com impacto da baixa contábil de US$144 milhões relacionada à venda de ativos antecipada no mês passado.

Esse "impairment" envolve a perda estimada de US$81 milhões com vendas de terrenos e de mais US$63 milhões com o desinvestimento de projetos da chamada "safra legado", que são ativos que serão vendidos abaixo do custo.

A baixa contábil não considera a venda do empreendimento Golden Glades, em Miami, cujo valor de venda está em US$198 milhões e que possui "perspectivas de lucro e retorno excelentes", de acordo com a companhia.

A Resia também vendeu em 18 de julho o terreno Forresta Village, em Houston, por US$7,2 milhões, montante já considerado no impairment e que, portanto, "não gerou resultado positivo nem negativo", segundo o diretor financeiro, Ricardo Paixão.

"Como a gente já fez o impairment de todas as propriedades que a gente tem para vender, o que vamos ter, na verdade, é um impacto negativo pequeno de despesa financeira e G&A (despesas gerais e administrativas)", acrescentou o executivo, indicando um prejuízo bem menor para a Resia nos próximos trimestres.

A subsidiária tem como meta vender US$800 milhões em ativos até o final de 2026. Nesta terça-feira, o grupo informou que as vendas já somam US$124 milhões, entre empreendimentos e terrenos - incluindo o mais recente neste terceiro trimestre.