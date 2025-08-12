Petróleo cai enquanto mercado aguarda relatório da AIE

"Trata-se realmente de fatores sazonais", disse John Kilduff, sócio da Again Capital. "Não estamos recebendo nenhum impulso do mercado de ações e o relatório de inflação foi positivo e aponta para um corte nas taxas."

Os preços ao consumidor dos EUA aumentaram em julho, uma vez que o aumento dos custos de produtos importados induzido por tarifas ajudou a impulsionar o maior ganho em seis meses para uma medida de inflação subjacente.

Kilduff disse que a demanda por diesel, que tem impulsionado a demanda por petróleo, parece estar diminuindo. Os relatórios de estoques do Instituto Americano de Petróleo e da AIE na terça e quarta-feira, respectivamente, podem mostrar sinais de queda na demanda.

As perspectivas emitidas pela Opep e pela AIE apontaram para um aumento da produção este ano, mas ambas esperam que a produção dos EUA diminua em 2026, enquanto outras regiões do mundo aumentarão a produção de petróleo e gás natural.

O relatório mensal da Opep nesta terça-feira disse que a demanda global de petróleo aumentará em 1,38 milhão de barris por dia em 2026, um aumento de 100.000 bpd em relação à previsão anterior. Sua projeção para 2025 não foi alterada.

A produção de petróleo dos EUA atingirá um recorde de 13,41 milhões de bpd em 2025, devido a aumentos na produtividade dos poços, embora os preços mais baixos do petróleo levem a uma queda na produção em 2026, segundo previsão da AIE nesta terça-feira, em um relatório mensal.