Preços ao consumidor nos EUA devem ter leve alta em julho; aumentam as preocupações com qualidade dos dados

Essas preocupações foram ampliadas pelo fato de o presidente Donald Trump ter demitido neste mês Erika McEntarfer, a chefe do escritório, depois que dados mostraram um crescimento de empregos em baixa velocidade em julho, reforçado por revisões acentuadas para baixo na criação de vagas de trabalho em maio e junho.

A suspensão da coleta de dados ocorreu depois de anos do que os economistas descreveram como o subfinanciamento do escritório de estatísticas, tanto no governo republicano quanto no democrata. A situação foi exacerbada pela campanha sem precedentes da Casa Branca de Trump para remodelar o governo por meio de cortes profundos nos gastos e demissões de funcionários públicos.

"Isso é simplesmente terrorismo de dados", disse Brian Bethune, professor de economia do Boston College. "Haverá mais ruído nos dados. O problema, então, é que toda vez que, digamos, o índice de preços ao consumidor surpreender positivamente, eles dirão que há algo errado com a coleta de dados e demitirão outra pessoa do escritório."

Os preços ao consumidor provavelmente aumentaram 0,2% no mês passado, segundo uma pesquisa da Reuters com economistas. A desaceleração prevista em relação à alta de 0,3% em junho refletiria uma ligeira queda nos preços da gasolina, o que compensaria parcialmente o aumento dos preços dos alimentos.

Nos 12 meses até julho, a previsão é de que o índice tenha avançado 2,8%, após um aumento de 2,7% em junho.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice deve ter subido 0,3%, o que seria o maior avanço desde janeiro, depois de subir 0,2% em junho. O chamado núcleo do índice de preços ao consumidor foi provavelmente impulsionado pelos preços mais altos de mercadorias sensíveis a tarifas, incluindo peças de veículos automotores e brinquedos.