Sabesp tem salto no lucro do 2º tri com avanço operacional acima do esperado

O resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado foi de R$3,62 bilhões, crescimento de 21,5% e acima dos R$3,15 bilhões esperados, em média, por analistas, segundo dados compilados pela LSEG. A expectativa para lucro líquido apontava para R$1,28 bilhão no segundo trimestre.

Parte do desempenho está ligado às consequências da privatização, que ajudaram a empresa atualmente sob gestão do grupo Equatorial a reduzir custos e despesas operacionais em quase meio bilhão de reais. Nessa conta estão reduções de R$246 milhões com depreciação e amortização de cerca de R$80 milhões com pessoal, uma vez que a empresa reduziu o número de funcionários no período em cerca de 1.000 posições, para 9.190 no final de junho.

Além disso, a Sabesp obteve redução de R$200 milhões com "provisões legais" no segundo trimestre, algo que o diretor financeiro, Daniel Szlak, afirmou que tratou-se de um acordo envolvendo um "caso relevante".

"Queremos eventualmente acelerar o investimento para anteciparmos as metas (de universalização) e, com isso, continuar melhorando os indicadores de eficiência para liberar recursos próprios e eventualmente contratarmos crescimento adicional" fora da área atual de atuação da empresa, disse Szlak.

Segundo ele, a Sabesp atende atualmente 52% das cidades do Estado, mas "adoraria atender 90%, para mim é muito mais natural", disse, referindo-se a potenciais regiões de interesse da empresa em futuros leilões de saneamento.

A Sabesp ainda promoveu uma série de reduções de descontos nas contas de grandes clientes cujos efeitos Szlak afirmou que ainda não estão todos computados no balanço do segundo trimestre.