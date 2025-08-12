S&P 500 e Nasdaq fecham em recordes, conforme inflação moderada reforça apostas de corte de juros

Dados do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos mostraram que o índice de preços ao consumidor subiu 0,2% em uma base mensal em julho, enquanto a inflação anual ficou ligeiramente abaixo das previsões, atraindo apelos do presidente dos EUA, Donald Trump, por cortes de juros.

Os rendimentos dos Treasuries de dois anos —— um reflexo das expectativas da taxa básica—— caíam e os futuros de juros mostraram que investidores estão dando uma chance de 88,8% de que o Fed possa reduzir a taxa básica em cerca de 25 pontos-base em setembro.

"Os dados do índice de preços ao consumidor são favoráveis às ações em geral, recebendo algumas boas notícias, com o Fed parecendo estar mais encaminhado para cortar em setembro e, potencialmente, com uma inflação mais transitória", disse Katherine Bordlemay, codiretora de gestão de portfólio de clientes e ações fundamentais do Goldman Sachs Asset Management.

"A primeira coisa que eu orientaria é que continuemos a nos apoiar no tema de que as grandes estão ficando maiores. Continuamos a ter convicção em relação à megatecnologia e à tecnologia."

As ações da Alphabet subiram 1,2%, uma vez que a Perplexity fez uma oferta de US$4,5 bilhões para comprar o navegador Chrome da empresa.

O setor que acompanha ações de companhias aéreas saltou 8,87%, sua maior alta diária em mais de um mês, depois que dados mostraram que as tarifas aéreas subiram 4% em julho.