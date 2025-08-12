Suíça não descarta usar Federer e Infantino para negociar tarifas impostas pelos EUA

Trump também é fã de celebridades e poderia ser influenciado por uma abordagem de Federer, informou a mídia suíça.

"Se personalidades que o conhecem conversarem com ele, não seremos contra", disse Keller-Sutter ao canal local Tele Zueri, quando perguntada sobre Infantino ou Federer conversando com Trump.

"Essa não é uma estratégia que podemos adotar oficialmente", disse ela, acrescentando que as negociações com Washington seriam conduzidas pelo governo. "Não sei se isso realmente ajudaria no final."

A Suíça ficou atônita com a taxa de importação de 39%, uma das mais altas dentre as aplicadas por Trump, que entrou em vigor na semana passada.

No início de maio, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa incluiu jogadores de golfe famosos em sua delegação que viajou a Washington na esperança de discutir temas comerciais e recuperar as relações com os EUA. Durante uma reunião tensa na Casa Branca, Trump o confrontou com falsas alegações de genocídio branco e confisco de terras.

Keller-Sutter disse esperar que as negociações para reduzir as tarifas dos EUA sobre as exportações suíças possam ser resolvidas até outubro, mas alertou que a Suíça não pagaria "nenhum preço" depois que um acordo anterior foi descartado por Trump em um telefonema entre os dois líderes em 31 de julho.