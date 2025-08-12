Taxa de juros deve permanecer em suspenso por enquanto, diz membro do Fed

Schmid disse que sua "abordagem paciente" para alterar a taxa de juros, atualmente na faixa de 4,25% a 4,50%, não deve ser vista como uma abordagem do tipo "esperar para ver", pois ele não acredita que ficará claro nos próximos meses se as tarifas estão elevando os preços de forma temporária ou persistente.

Em vez disso, ele disse que acha que a taxa de juro atual não está muito acima da taxa neutra, onde a atividade não é estimulada nem restringida, e o mercado de trabalho ainda parece sólido, apesar da queda acentuada no crescimento do emprego nos últimos meses.

E, embora o esfriamento do mercado de trabalho esteja controlando o repasse das tarifas para a inflação, o aumento agressivo da demanda poderia elevar o risco de um aumento exagerado nas pressões sobre os preços, disse Schmid.

"Na minha opinião, e em discussão com meus contatos, o crescimento continua sólido, a inflação continua muito alta e, portanto, a política deve permanecer modestamente restritiva", disse ele.

"Dito isso, como afirmei anteriormente, a inflação é determinada pelo equilíbrio entre oferta e demanda, e se eu vir indicações de que o crescimento da demanda estáenfraquecendo significativamente, ajustarei minhas opiniões de acordo."

(Reportagem de Ann Saphir)