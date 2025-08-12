Trump está avaliando ação judicial contra Powell sobre reforma, diz Casa Branca

Autoridades da Casa Branca disseram que estão investigando a reforma de dois prédios históricos pelo Fed, sugerindo que a supervisão deficiente e uma possível fraude aumentaram o custo desnecessariamente e que o projeto é inadequadamente ostensivo.

Trump visitou o local há algumas semanas e repetiu essas acusações, mesmo quando se reuniu com Powell e defendeu pessoalmente a redução das taxas de juros.

Documentos do Fed mostram que o custo, originalmente estimado em US$1,9 bilhão, agora está orçado em US$2,4 bilhões, e o banco central diz que as despesas extras se devem principalmente ao aumento dos custos de mão de obra e materiais, bem como a desafios inesperados, incluindo a remoção de amianto.

Um parecer da Suprema Corte emitido neste verão em um caso não relacionado sobre funcionários de outros órgãos governamentais independentes apoia a ideia de que o Fed é único e que a lei não permite que o presidente remova um chair do Fed devido a diferenças sobre a direção da política monetária.

