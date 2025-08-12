Vibra não vê problemas de abastecimento caso não possa importar diesel russo, diz CEO

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Vibra Energia não vê problemas para abastecimento caso não seja mais possível importar diesel da Rússia, pois faz importações primordialmente do Golfo do México e tem acesso a outras fontes, como no Oriente Médio, afirmou nesta terça-feira o presidente da companhia, Ernesto Pousada.

"A gente tem atuado no Golfo americano, Golfo do México... Temos trabalhado bastante, já há muitos anos lá. Não vejo problema de abastecimento nenhum", afirmou o executivo, em videoconferência com analistas de mercado sobre os resultados do segundo trimestre.

O diesel russo tem dominado há tempos as importações brasileiras, já que vem com descontos em relação ao preço internacional, devido às sanções ocidentais pela guerra na Ucrânia.