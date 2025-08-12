Wall St abre em alta com alta moderada dos preços ao consumidor em julho

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta terça-feira depois que dados mostraram que a inflação nos Estados Unidos ficou em linha com as expectativas em julho, colocando o Federal Reserve no caminho certo para reduzir a taxa de juros no próximo mês.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,17% na abertura, para 44.050,53 pontos. O S&P 500 avançava 0,34%, a 6.395,17 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,57%, para 21.507,441 pontos.

(Reportagem de Johann M Cherian em Bengaluru)