Ações de Xangai fecham no nível mais alto em quase 4 anos com expectativas de corte de juros pelo Fed

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram pela terceira sessão consecutiva nesta quarta-feira, com o índice de referência de Xangai registrando o maior nível de fechamento em quase quatro anos, diante das perspectivas de corte na taxa de juros pelo Federal Reserve no próximo mês.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,48% e atingiu o nível de fechamento mais alto desde 13 de setembro de 2021.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,79%, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,58%.