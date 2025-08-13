Ações europeias atingem máxima de quase duas semanas com expectativas de corte de juros pelo Fed

O setor de saúde teve o melhor desempenho, com ganhos de 1,6%. O subíndice registrou a quinta sessão de alta, a sequência mais longa desde o final de maio. A Genmab avançou 3,8%, enquanto a Bayer subiu 3,2%.

O setor de tecnologia recuperou-se de uma mínima de três meses atingida na sessão anterior.

As apostas em um corte na taxa de juros pelo Fed em setembro aumentaram após os dados de inflação dos EUA na terça-feira e com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, dizendo que havia uma "boa chance" de um corte de 50 pontos-base. Os mercados agora precificam totalmente um corte de 25 pontos-base, mostrou a ferramenta FedWatch da CME.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,19%, a 9.165,23 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,67%, a 24.185,59 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,66%, a 7.804,97 pontos.