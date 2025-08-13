Apoio contra tarifas inclui prorrogação de tributos, linhas de crédito e compras governamentais, diz Alckmin

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira que o plano para apoiar setores afetados pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros inclui prorrogação de tributos, medidas de crédito e compras governamentais.

Em evento de lançamento do plano, no Palácio do Planalto, Alckmin afirmou que o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) será ampliado para todas as empresas que vendem para os EUA.

Também haverá uma suspensão e prorrogação por um ano do mecanismo de "drawback" -- regime aduaneiro que permite a suspensão ou isenção de tributos incidentes na aquisição de insumos usados na fabricação de produtos exportados.