Apostas indicam que corte de juros pelo Fed é quase certo após dados de inflação e comentários de Bessent

Trump criticou o corte do ano passado, o primeiro de três que ocorreram antes e depois de sua eleição, por considerá-lo politicamente motivado dada a proximidade da votação presidencial de novembro.

Bessent fundamentou seu argumento nas recentes revisões do Escritório de Estatísticas do Trabalho, que mostraram que o crescimento do emprego desacelerou em maio, junho e julho, em contraste com as estimativas iniciais para maio e junho que indicavam um crescimento mais forte do emprego.

As autoridades do Fed se basearam nesses números mais fortes para argumentar que o mercado de trabalho continuava em boa forma e para manter os juros nas reuniões de junho e julho.

"Se tivéssemos visto esses números em maio, em junho, suspeito que poderíamos ter tido cortes nos juros em junho e julho. Portanto, isso me diz que há uma chance muito boa de um corte de 50 pontos-base" em setembro, disse Bessent em uma entrevista à Bloomberg.

"Os juros estão muito restritivos... Provavelmente, deveríamos estar 150 a 175 pontos-base mais baixo", disse Bessent.

Bessent pediu os cortes na taxa de juros no momento em que o governo avança na busca por um substituto para o chair do Fed, Jerome Powell, com a lista de possíveis candidatos agora aumentando para 11, muito maior do que a pequena lista de três que Trump disse estar avaliando há apenas alguns dias.