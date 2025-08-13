Armac tem lucro ajustado de R$18,6 mi no 2º tri

(Reuters) - A Armac, companhia de locação de veículos pesados, reportou na terça-feira lucro líquido ajustado de R$18,6 milhões no segundo trimestre, após um lucro de R$50,4 milhões no mesmo período de 2024.

A receita líquida cresceu 10,7% ano a ano para R$451,5 milhões, enquanto o resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado registrou queda de 7,3%, para R$166,6 milhões.

A produtividade, que a companhia entende ser um dos mais importantes indicadores financeiros, cresceu 2,5 pontos percentuais ano a ano para 55,9%, mas caiu 2,5 pontos no comparativo trimestral.