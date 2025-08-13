Azul obtém aprovação de tribunal dos EUA para acordo com Aercap que deve trazer economia de US$1 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A Azul obteve aprovação de um tribunal dos Estados Unidos para acordo com a arrendadora Aercap, responsável pela maioria de suas aeronaves e obrigações de leasing, que deve proporcionar mais de US$1 bilhão em economia relacionada à operação de sua frota, segundo informado pela companhia aérea.

A Azul, em processo de recuperação judicial nos EUA, também informou que recebeu aprovação para rejeição de múltiplos contratos de arrendamento.

"A aprovação da rejeição de contratos de arrendamento e outros contratos relacionados à frota vai gerar economias adicionais sem impactar a frota total, rotas ou a capacidade de atender seus clientes, uma vez que essas aeronaves e motores não estavam em operação", afirmou a companhia aérea brasileira em fato relevante nesta quarta-feira, notando que as aprovações marcam um passo importante em seu plano de reestruturação.