Brasil tem fluxo cambial positivo de US$118 milhões em agosto até dia 8, diz BC

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$118 milhões em agosto até o dia 8, em movimento puxado pela via financeira, informou nesta quarta-feira o Banco Central.

Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.

Pelo canal financeiro, houve entradas líquidas de US$986 milhões em agosto até o dia 8. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.