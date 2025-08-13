Casas Bahia tem prejuízo no 2º tri com pressão de juros, vê oportunidade com tarifas dos EUA

"Tem um evento importante dos juros, de um CDI médio de 10,5% no ano passado para 14,5% esse ano", disse o diretor financeiro da Casas Bahia, Elcio Ito, em entrevista à Reuters.

O resultado financeiro da varejista veio negativo em R$1,15 bilhão no segundo trimestre deste ano, um salto ante o resultado negativo de R$42 milhões registrado no mesmo período em 2024.

Ito também chamou atenção para a base de comparação, uma vez que o resultado financeiro da empresa no segundo trimestre do ano passado foi beneficiado por um ganho contábil não recorrente de R$637 milhões oriundo de efeito do reperfilamento da dívida.

"A base é bastante ruim, distoa muito quando você olha o resultado financeiro deste ano contra o ano passado", afirmou.

Apesar do cenário macroeconômico "difícil", Ito disse que vê muitas oportunidades para o varejo diante das tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos de diversos países, incluindo o Brasil.

"Vou dar um exemplo: se os chineses já tinham apetite, já estavam entrando muito forte no Brasil até antes dessas questões das tarifas, ainda mais agora", afirmou. "Gera um ambiente competitivo, que é benéfico do nosso lado."