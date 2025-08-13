Chefe do Tesouro dos EUA diz que outros setores podem seguir modelo de acordo para chips

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira que outros setores podem seguir o acordo sem precedentes de dar ao governo dos EUA 15% da receita das vendas de alguns chips de semicondutores avançados para a China, e rejeitou preocupações com a segurança nacional.

"Acho que, com o tempo, poderemos ver isso em outros setores. Acho que, no momento, isso é único. Mas agora que temos o modelo e o teste beta, por que não expandi-lo?", disse ele à Bloomberg Television em uma entrevista, fazendo eco aos comentários da Casa Branca na véspera.

"Não há preocupações com a segurança nacional aqui. Não venderíamos nenhum dos chips avançados", acrescentou Bessent.