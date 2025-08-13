Citi reitera recomendação neutra para Petrobras e vê chance de corte em previsão de capex para 2026

"Acreditamos que a companhia possa anunciar uma redução ("haircut") na sua projeção de capex para 2026, a fim de evitar um aumento expressivo na alavancagem em um cenário de preços mais baixos do petróleo", afirmaram em relatório no qual revisaram suas previsões para a estatal.

Eles agora estimam um lucro líquido de US$16,559 bilhões para 2025 e de US$14,469 bilhões para 2026, ante US$17,058 bilhões e US$14,888 bilhões, respectivamente, antes.

A Petrobras divulgou na semana passada lucro líquido de R$26,65 bilhões no segundo trimestre, em um período marcado por um aumento da produção de petróleo, mas também por um recuo do preço do petróleo Brent no mercado global, segundo relatório financeiro publicado na quinta-feira passada.

O resultado reverteu um prejuízo líquido de R$2,6 bilhões no mesmo período do ano anterior, que havia sido impactado por fortes efeitos tributários e cambiais. Na comparação com o primeiro trimestre, o lucro recuou 24,3%. Desconsiderando eventos exclusivos do período, o lucro alcançou R$23,19 bilhões.

A estatal também anunciou na ocasião o pagamento de R$8,66 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) intercalares aos acionistas, bem como a inclusão da distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha, no plano estratégico da empresa.

Na Carta do Gestor referente a julho, a equipe da Vista Capital, que tem João Landau como sócio-fundador e diretor de investimentos (CIO) e Pérsio Arida como sócio conselheiro, afirmou estar com posição vendida nos papéis da Petrobras, após ficar comprada por quase seis anos na empresa.