CVC espera impacto maior de falta de oferta de navios de cruzeiros no 2º semestre

SÃO PAULO (Reuters) - A CVC está prevendo um impacto maior no segundo semestre ante a primeira metade do ano sobre suas operações pela falta de oferta de navios de cruzeiros, o que tem feito a empresa avaliar a possibilidade de contratar navios próprios.

O impacto do segmento marítimo sobre as operações da maior companhia de viagens do Brasil "foi relevante no primeiro semestre e vai ser mais relevante no segundo porque quanto mais se aproxima a temporada de verão mais a participação do marítimo cresce e o impacto vai se aprofundando", disse o presidente-executivo da empresa, Fabio Godinho, em conferência com analistas nesta quarta-feira.

"E não temos o que fazer porque temos 30% menos de inventário", disse o executivo, citando que a MSC "está com dois navios a menos e a Costa está com um a menos".