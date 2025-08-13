Dólar à vista fecha em alta de 0,28%, a R$5,4014 na venda

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista fechou em leve alta ante o real nesta quarta-feira, recuperando parte da forte perda da véspera, mas oscilando em faixa estreita, depois que o governo anunciou um plano de contingência para empresas afetadas pela tarifa de 50% dos Estados Unidos sem grandes surpresas.

O dólar à vista fechou em alta de 0,28%, a R$5,4014.