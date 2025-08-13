Dólar à vista fecha em alta de 0,28%, a R$5,4014 na venda

Por Fernando Cardoso
SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista fechou em leve alta ante o real nesta quarta-feira, recuperando parte da forte perda da véspera, mas oscilando em faixa estreita, depois que o governo anunciou um plano de contingência para empresas afetadas pela tarifa de 50% dos Estados Unidos sem grandes surpresas.
O dólar à vista fechou em alta de 0,28%, a R$5,4014.
Às 17h02, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,02%, a R$5,428 na venda.
