Dólar oscila pouco enquanto mercado aguarda plano de contingência contra tarifa dos EUA

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,19%, a R$5,418 na venda.

O destaque desta sessão será a apresentação pelo governo de uma medida provisória com linha de crédito de R$30 bilhões para ajudar empresas exportadoras afetadas pela tarifa dos EUA. Lula assinará a MP em cerimônia no Palácio do Planalto, às 11h30.

A expectativa pelo plano do Executivo tem permanecido na mente dos investidores desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor a taxa punitiva sobre produtos brasileiros em julho, o que ele concretizou na semana passada.

Ainda que julguem que o pacote é necessário para proteger o setor produtivo, agentes financeiros demonstram receios de que as medidas possam ter um impacto fiscal relevante ou servir como justificativa para que o governo abandone o compromisso com suas metas para as contas públicas.

A preocupação também cresce diante do fato de que o governo tem tido dificuldades em abrir canais para negociar com os EUA. Uma ligação entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, que estava agendada para esta quarta-feira, foi desmarcada por Washington.

"Investidores seguem atentos às negociações com os EUA. O adiamento da reunião entre Haddad e o secretário do Tesouro mantém no radar o impacto do tarifaço sobre setores-chave. Ainda assim, observamos um ambiente externo mais favorável", disse João Duarte, especialista em câmbio da One Investimentos.