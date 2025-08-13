Durigan diz que R$9,5 bi do plano de apoio a afetados por tarifas devem ser excluídos da meta fiscal

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira que R$9,5 bilhões do total previsto no plano de apoio a setores afetados pelas tarifas de 50% impostas aos Estados Unidos sobre produtos brasileiros devem ser excluídos da meta fiscal do governo.

Em coletiva de imprensa sobre o anúncio, Durigan disse que esse montante é composto por R$4,5 bilhões em aportes para fundos garantidores e R$5 bilhões em repasses para o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra). Os aportes serão feitos já em 2025, enquanto os valores do Reintegra serão créditos tributários concedidos até o fim de 2026.

Além dos R$9,5 bilhões, o plano inclui R$30 bilhões em linha de crédito.