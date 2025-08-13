Economistas da Alemanha mostram decepção com lentidão de reformas do governo Merz, mostra pesquisa

Economistas das universidades alemãs estão criticando os primeiros 100 dias de Merz no cargo. Uma pesquisa do instituto econômico Ifo mostrou nesta quarta-feira que 42% dos 170 professores deram às medidas de política econômica do novo governo uma avaliação negativa, enquanto apenas um quarto as avaliou como positivas.

"Uma reforma previdenciária é urgentemente necessária, mas as medidas tomadas pelo governo alemão estão indo completamente na direção errada", disse o pesquisador do Ifo Niklas Potrafke.

Os economistas entrevistados criticaram especialmente a expansão da "pensão das mães", um suplemento de pensão que dá crédito aos pais - principalmente às mães - pelo tempo gasto na criação dos filhos, bem como a falta de um aumento na idade de aposentadoria e pensão.

A política mais positiva, de acordo com os economistas, é o fortalecimento do investimento público, com um fundo especial no valor de 500 bilhões de euros para infraestrutura.

Eles também foram positivos em relação ao "estímulo ao investimento", que oferece melhores opções de depreciação para as empresas, bem como gastos adicionais com defesa e uma redução anunciada no imposto corporativo.

No curto prazo, metade dos entrevistados espera um impacto positivo das medidas do governo sobre a economia até o momento, enquanto apenas 12% preveem efeitos negativos.