Equatorial dobra lucro líquido ajustado no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Equatorial informou nesta quarta-feira que seu lucro líquido ajustado dobrou no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, para R$614 milhões, conforme relatório de resultados.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia nos três meses encerrados em junho totalizou R$3,2 bilhões, crescimento de 32,4% no comparativo anual, com a receita operacional líquida subindo 22%, para R$12,8 bilhões no mesmo período.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)