Ibovespa recua liderado por tombo de CVC em dia de vencimentos; MRV&Co e Porto Seguro sobem

No exterior, Wall Street tinha um viés mais positivo, com o S&P 500 em alta de 0,39%. De acordo com a equipe da Ágora Investimentos, os mercados no exterior permanecem "influenciados pelas crescentes expectativas sobre o (re)início de cortes de juros na maior economia do mundo".

DESTAQUES DO IBOVESPA

- CVC BRASIL ON desabava 12,93% em meio à análise do balanço do segundo trimestre, que mostrou prejuízo líquido ajustado de R$15,9 milhões. O Ebitda ajustado somou R$92,3 milhões. Nem a declaração do CEO de que vê "luz no fim do túnel" e que as vendas B2B estão crescendo dois dígitos arrefeceu a pressão negativa sobre os papéis.

- LOJAS RENNER ON recuava 4,61%, tendo como pano de fundo dados de vendas no varejo mais fracos do que as expectativas, que minava o desempenho do setor na bolsa, com ASSAÍ ON em queda de 4,21% e VIVARA ON com declínio de 3,55%, também na ponta negativa.

- MRV&CO ON avançava 3,54%, mesmo após divulgar prejuízo líquido ajustado de R$774,7 milhões no segundo trimestre, revertendo lucro de R$29,4 milhões apurado no mesmo período do ano passado, tendo as operações da subsidiária norte-americana Resia como principal fator para o resultado negativo.

- SÃO MARTINHO ON subia 3,46%, ampliando alta desde a divulgação do balanço no final da segunda-feira, quando o grupo também anunciou a aprovação da expansão da unidade produtora de etanol a partir do processamento de milho (segunda fase) no município de Quirinópolis, em Goiás.