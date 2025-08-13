Juros futuros oscilam pouco após plano do governo contra tarifas em linha com o esperado

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,43%, ante 13,34% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,56%, ante 13,48%.

No início do dia, as taxas futuras chegaram a recuar de forma acentuada, principalmente em contratos de prazo mais longo, uma vez que dados de vendas no varejo brasileiro bem piores do que o esperado fizeram investidores ajustarem as perspectivas sobre o futuro da política monetária no país.

O IBGE informou pela manhã que as vendas no varejo frustraram as expectativas e encerraram o segundo trimestre com queda em junho pelo terceiro mês seguido. No mês, as vendas tiveram recuo de 0,1% na comparação com maio, contra expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,7%.

Após a reação aos números, no entanto, as taxas dos DIs voltaram para perto da estabilidade, conforme as atenções dos investidores se voltavam mais uma vez para o impasse comercial entre Brasil e EUA, em meio às tentativas do governo de negociar com Washington.

Nessa frente, o destaque foi a assinatura pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de uma medida provisória para ajudar empresas afetadas pela taxação norte-americana. O principal ponto do pacote foi a criação de uma linha de crédito de R$30 bilhões.

Além disso, haverá aportes de R$4,5 bilhões em diferentes fundos garantidores e até R$5 bilhões em créditos tributários a exportadores, informou o Palácio do Planalto. Das despesas previstas, R$9,5 bilhões devem ficar fora da contabilidade da meta fiscal.