Lula diz que seguirá falando com chefes de Estado em busca de decisão sobre tarifas de Trump

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que seguirá em conversas com chefes de Estado em busca de uma solução para as tarifas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump a diversos países.

Lula já vinha ressaltando a necessidade de fortalecimento do multilateralismo e reforçou a defesa nesta quarta, argumentando que os países perdem força ao negociarem individualmente com os Estados Unidos.